Meteoroloji, Bursa için 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da Pazartesi günü(bugün) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa'da gün içinde en düşük sıcaklık 15° olurken en yüksek sıcaklığın 21° olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 10° olarak ölçülürken gün içerisinde hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 23° olacak.

Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 11° olacağı tahmin edilirken gün içinde havanın parçalı bulutlu olacağı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22° olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de Pazartesi günü (bugün) en yüksek sıcaklık 18°, en düşük sıcaklık 11° olması bekleniyor. Hava gün içinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ