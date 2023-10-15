Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da Pazar günü (bugün) en düşük sıcaklık 12° olurken en yüksek sıcaklığın 24° olacağı bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak.

Pazartesi günü sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 13° olarak ölçülürken gün içinde sağanak yağış etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 26° olacak.

Salı günü Bursa'da sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 13° olacağı ölçülürken en yüksek sıcaklık 24° olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'ü bugün parçalı bulutlu bir hava bekliyor. En düşük sıcaklık 8° oalrak ölçülürken en yüksek sıcaklık 25° olacağı tahmin ediliyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ