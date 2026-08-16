Mustafakemalpaşa'da geleneksel hale gelen Çaltılıbük ve Birlik Köyleri Festivali, bu yıl da vatandaşları bir araya getirdi. Çaltılıbük ve Birlik köylerinin dayanışmasıyla düzenlenen organizasyona çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde sahne alan sanatçılar vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Festival kapsamında sahneye çıkan Mansur Ark ve Zeynep Dizdar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıların performanslarına vatandaşlar da eşlik ederken, festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılar gece boyunca müzik eşliğinde eğlenerek festivalin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Festivalin en önemli amaçlarından biri ise yalnızca vatandaşları eğlendirmek değil, eğitim gören çocuklara destek olmak. Organizasyondan elde edilen gelir, eğitim hayatını sürdüren çocuklara burs desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor. Böylece festival kapsamında ortaya çıkan dayanışma, eğitim alanında da çocukların ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Köy sakinlerinin ve organizasyona destek veren vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen festival, sosyal dayanışmanın güzel örneklerinden biri olurken, elde edilen gelirin öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sunması hedefleniyor.