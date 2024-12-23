Dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle, banka ve kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, doğum tarihi, popüler tarihler, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar, güvenlik sebepleriyle artık şifre olarak kullanılamayacak.

YASAKLI ŞİFRELERİ KULLANANLARIN KARTI BLOKE EDİLECEK

Bu tür yasaklı şifreleri kullanan vatandaşların, şifrelerini güncellemeleri gerekecek. Yasaklı bir şifre kullanıldığında sistem otomatik olarak uyarı verecek.

Eski şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, ATM'lerde kartlarının bloke edilme riskiyle karşılaşacak. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız, daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

DOLANDIRICILIK VAKALARINI AZALTMA AMAÇLI YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dolandırıcılık vakalarının artmasının sebebi olarak kolay tahmin edilebilen şifre kombinasyonlarını gösteriyor. Bu düzenleme ile, kullanıcıların finansal güvenliğini artırmayı ve daha güvenli şifre alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Kart şifrenizi değiştirmemekte ısrar ederseniz, ATM'ler kartınızı bloke edecek ve bloke edilen kartlar, bankanın güvencesiyle yenilenip kullanıcılara gönderilecek.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Avukat Nimet Türe, daha öncesinde de BDDK'nın bu konu ile ilgili önlem aldığını belirterek, şu anda da plaka kodlarının çok sık kullanıldığını belirtti. Türe, "Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak" ifadelerini kullandı.