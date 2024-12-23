İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerinde yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimler ve tatbikatlar, çalışanların afet bilincinin artırılması, güvenli tahliye yeteneklerinin geliştirilmesi ve acil durum müdahale yöntemlerinin pekiştirilmesi amacını taşıdı.

Tatbikat kapsamında tahliye uygulamaları ile işletme binalarının güvenli boşaltılması adım adım uygulandı. Yaralı kurtarma çalışmaları toplanma alanlarında organize edilerek ekiplerin koordinasyonu sağlandı. Gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir acil durumun başlangıcından sonuna kadar izlenecek müdahale süreçleri, doğru karar alma teknikleri ve güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak aktarıldı. Ayrıca, tahliye sonrası binaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti için saha değerlendirmeleri yapıldı.

SEDAŞ, çalışanlarının güvenliği ve muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlediği bu tür tatbikatların yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak için iyileştirilebilecek aksiyonların tespit edildiğini açıkladı.