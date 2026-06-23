Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen açık hava sineması etkinlikleri her gün farklı ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya başladı. Bu yıl Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan ’Aile Arasında’, ücretsiz olarak vatandaşlara gösterilecek. Bu kapsamda etkinliğin ilk durağı ise Buharkent ilçesi oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan açık hava sinemasında bir araya gelen vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da emeği geçen herkese teşekkür ederek "Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği bu akşam Cumhuriyet Meydanımızda vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yaz akşamlarına renk katan etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz. Açık Hava Sineması etkinliğimiz önümüzdeki hafta da aynı gün ve saatte devam edecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi açık hava sineması etkinliğinin ikinci durağı ise bu akşam (23 Haziran 2026) Yenipazar ilçesi Belediye Meydanı önü olacak. Saat 21.00’de başlayacak gösterimlerde vatandaşlar, yaz akşamlarının keyfini açık hava sineması ile çıkaracak.