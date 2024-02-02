

Sevgili hemşehrim, "Sevdamız İnegöl" diyerek çıktığımız İnegöl Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecimiz sona erdi. Bu süre içerisinde desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, vermiş olduğumuz olası rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bu güzel hizmet yarışı ve parti içi tatlı rekabetin sonucunda, belediye başkanımız değerli kardeşim, dava arkadaşım Alper TABAN yeni dönem için tekrar AK Parti'mizden Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada İnegöl'ümüz için aynı şevk ve heyecanla çalışıp başarılı olacağı inancıyla kendisine muvaffakiyetler diliyorum.

Kaynak: Seher Yaşa