Geçtiğimiz hafta Kırşehir FK’yı 4-0 yenerek kötü gidişata son veren ve rakiplerinin puan kaybetmesi ile moral bulan Bursaspor, Kartal Bulvarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ligde şu ana kadar oynanan 24 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 55 puan toplayan yeşil beyazlılar, Bulvarspor maçını kayıpsız gererek Bursa’da erken şampiyonluk maçına çıkmaya çalışacak.

BULVARSPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde oynanan 24 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Bulvarspor, topladığı 28 puanla grupta 8. Sırada yer alıyor. Küme düşme hattına 5 puan uzaklıkta bulunan ekip, Bursaspor’dan puan ya da puanlar almaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Bursaspor’a 3-0 yenilen ekip, rövanş maçında sürpriz peşinde olacak. Son haftalarda aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken ekip, 5’de 5 yaparak son 5 haftada 15 puan toplamayı başardı ve küme düşme hattından uzaklaştı.

BULVARSPOR -BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 25. Hafta mücadelesinde Kartal Bulvarspor-Bursaspor arasında ki karşılaşma 26 Mart Çarşamba günü Saat 14.00’de Mimar Kubilay Köse stadyumunda saat 14.00’de başlayacak. Maç As TV’den canlı yayınlanacak.