Gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınav ücreti ve üniversite bursu hakkında öğrencilere müjde verdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Çayırovalılarla bir araya gelmeye devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Çayırovalı gençlerle buluştu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençlere YKS sınav ücreti ve üniversite bursu hakkında iki müjde birden verdi. Çayırovalı gençlerin YKS ücretlerinin ilçe belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyen Bünyamin Çiftçi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs vereceklerini belirtti. Program sonunda Başkan Çiftçi, gençlerle sohbet edip, Çayırova’ya dair fikir alışverişinde bulundu ve hayata geçirdiği projeleri anlattı.