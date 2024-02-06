6 Şubat Depremi’nin yıl dönümü için saat 04.17’de Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Anma töreni, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Metin, Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Bekiroğlu, Elvan Aslan ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, acı hatıraları bir araya getirerek dayanışma içinde oldular.

Anma töreninde birlikte güçlenmenin önemine vurgu yapan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Bugün 6 Şubat Depremi’ nin yıl dönümünde bir araya gelerek, yaşadığımız bu acı geceyi anıyoruz. Acımız halâ dinmedi! Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu acı felaketin etkilediği her bir vatandaşımızı bir kez daha anıyor, kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum" dedi.