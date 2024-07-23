Burhaniye Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği, ilçe sınırları içerisinde tiny house olarak adlandırılan prefabrik meskenlerin izinsiz olarak kurulması yasaklandı. Bu karar doğrultusunda, İskele Mahallesi’nde bulunan bir tiny house, gerekli işlemler yapılarak kaldırıldı.

İmarsız arsaları bu şekilde kullanılarak haksız menfaat sağlanmasına sebep verecek ve yapılaşmalara ve çarpık kentleşmeye engel olmak için Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Koruma ve Kontrol Müdürlüklerince yapılan müşterek incelemeler ve çalışmalar sonrasında tespiti yapılan ruhsatsız ve izinsiz işgaller ile ilgili hukuki ve cezai işlemler titizlikle yürütülmekte.

Burhaniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve şehir planlamasına uygun bir düzen sağlamak amacıyla bu tür düzenlemeleri kararlılıkla uygulamakta. Burhaniye Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği bildirildi.