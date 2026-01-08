Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şehit ailesi ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde şehit ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Vali Sözer, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Nesrin Ay'ın ailesiyle bir araya geldi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Devletin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisinin her zaman süreceğini ifade eden Sözer, ailenin talep ve düşüncelerini de dinledi. Programda Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da eşlik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin hafızasında daima canlı tutuluyor. Devletimizin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisi her zaman sürecek. Şehit ailelerimiz milletimizin en kıymetli emanetleri. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, vatandaşımızın yanında olmaya ve gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz' dedi.