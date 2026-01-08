Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde 81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı', Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda; atık yönetiminin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ele alınırken, projenin sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bir kalkınma ve verimlilik hamlesi olduğuna dikkat çekildi. Çalıştay masalarında elde edilen verilerin üniversite bünyesindeki akademisyenler tarafından raporlanacağı bildirildi. Hazırlanacak sonuç raporunun önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir programla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sakarya'da elde edilen bu verilerin ve çözüm önerilerinin, Türkiye genelinde uygulanacak sıfır atık modeline temel teşkil etmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın ülke düzeyindeki stratejilerini yerel dinamiklerle birleştirmeyi hedefleyen organizasyona; Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Hayrettin Tüdün, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.