Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, şehadetinin 106. yıl dönümünde Dilovası'nda düzenlenen törenle anıldı.

Dilovası Belediyesi tarafından Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Yahya Kaptan'ın hatırasına karanfiller bırakıldı.

Anma programına Vali Yardımcıları Nuri Özdel ve Mustafa Özkaynak, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan tarihçi-yazar İsmail Kahraman, Yahya Kaptan'ın hayatı ve Milli Mücadele yıllarında verdiği kahramanca mücadeleler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu konuşmasında, Yahya Kaptan'ın Kuva-yı Milliye ruhunun bu topraklardaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, 'Yahya Kaptan, işgal yıllarında hiçbir kişisel çıkar gözetmeden yalnızca milletinin bağımsızlığı için mücadele etmiş, vatan sevgisini canıyla ispat etmiştir. O, esareti kabul etmeyen bir iradenin, cesaretin ve fedakarlığın adıdır' dedi.

Ömeroğlu, Yahya Kaptan'ın 8 Ocak 1920'de Tavşancıl'da hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini hatırlatarak, bu mücadelenin Cumhuriyetin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise, Yahya Kaptan'ın verdiği mücadelenin yalnızca bir dönemi değil, milletin bağımsızlık ruhunu temsil ettiğini ifade etti. Kubilay, 'Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Yahya Kaptan gibi vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onları anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur' diye konuştu.

Anma programı ardından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.