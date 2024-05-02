Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı Kavşağında yer alan mecburi yön levhası kafa karıştırmaya devam ediyor. Akcay tarafından gelen araçları Burhaniye yerine Eczacı Rasim Caddesine yönlendiren levhanın değiştirilmesi istendi.

Ören Ayaklı Kavşağında yer alan mecburi yön levhası, yöreye ilk kez gelen sürücülere sıkıntı yaşatırken, tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, hatalı levhanın değiştirilmesini istedi. Ayaklı kavşağında, özellikle yaz aylarında yoğun trafik olduğunu kaydeden Ramazan Şevik, “Akçay yönünden gelerek Burhaniye ilçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar bu levha yüzünden Eczacı Rasim Caddesine giriyorlar. Araçlar, caddenin sonundan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu hatanın giderilmesini bekliyoruz” dedi. Hatalı levha yüzünden zorluk çeken sürücülerin olduğunu anlatan Hamdi Mengi de, “Bilenle için sıkıntı yok. Ama yöreye ilk kez gelen vatandaşlar zorluk yaşıyorlar. Bu hata giderilmeli” deyi konuştu.