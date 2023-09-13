Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs kayıtları devam ederken, kursların 18 Eylülde başlayacağı açıklandı. Kurslara, geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin kişi katılırken, bu yıl kursiyer sayısının daha da artması bekleniyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs kayıtları devam ediyor. Mesleki, teknik, genel ve kültürel konularda kurslar açılacağını kaydeden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs kayıtlarının 18 Eylüle kadar devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 600 kurs açıldığını anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Kurs kayıtlarımız devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl kurslarımıza yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Bu sene de ilgi iyi. Kurslarımızda 150 dolayında öğretmen ve usta öğretici görev almaktadır” dedi.