Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, park ve yeşil alanların bakımı ve düzenlenmesi için titizlikle hazırlıklar yapılıyor.

Çim biçme, budama, çiçek dikimi ve sulama gibi işlemleri kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma planı çerçevesinde hareket ediyor. Burhaniye Belediyesi olarak çevre duyarlılığına büyük önem verdiklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizde yaz mevsimi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz park ve bahçelerimizin bakımlarını titizlikle yapıyor. Halkımızın keyifli vakit geçireceği alanlar için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla çevre koşullarını iyileştirerek halkın yaşam kalitesini koruyor.