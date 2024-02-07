Burhaniye ilçesinde, Kafe İşletmecisi Yılmaz Özcan’ın kafenin duvarını astığı dal işlemeli yorgan ilgi odağı oldu. Yorganın 150 yıllık olduğunu anlatan Özcan, eski eşyaları sevdiğini söyledi.

Kafe işletmecisi Yılmaz Özcan’ın mekanında sergilediği eski eşyalar ilgi odağı haline geldi. Eski yağ küplerinden eski radyolara kadar değişik ürünleri sergileyen Özcan, 150 yıllık dal işlemeli yorganı da çerçeveletip duvara astı. Yorganın ilgi gördüğünü anlatan 2 çocuk babası Yılmaz Özcan, “Eski eşyaları seviyorum. Mekanımızda çok sayıda eski eşya var. Bu yorganda eşimin ninesinin annesinin çeyizinden kalmadır. Mekanımıza gelip giden herkesin ilgisini çekiyor” dedi.