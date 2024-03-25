Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını artırdı. Parklar ve kavşaklarda yeşillendirme çalışmalarını sürdüren ekipler takdir topladı.

Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarındaki kavşakta Mustafa Ağır başkanlığındaki ekipler yenileme çalışmalarına başladı. Kavşakta çalışan ekipler, bir taraftan ot temizliği yaparken, bir taraftan da mevsim çiçekleri dikti. Belediye ekiplerinin çalışmalarını takdirler karşılayan vatandaşlar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bahar mesaisi başladı. Kavşaklar güzelleşiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.