Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine süt soğutma tankı verdi. Kooperatifin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Börezli Muhtarı ve Kooperatif Başkanı Aydın Bayder, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, başarılı çalışmaları ile hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Kooperatife 3 tonluk sut soğutma tankı gönderdi. Kooperatifin büyümeye devam ettiğini kaydeden Başkan Aydın Bayder, “Kış aylarında günlük 5 ton olan süt üretimimiz yaz aylarında 7,5 tona kadar çıkmaktadır. Onun için kullandığımız 5 tonluk soğutma tankı yaz aylarında yetersiz geliyordu. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi 3 tonluk süt soğutma tankı verdi. Bu da bizi rahatlattı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.