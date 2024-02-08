Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4’e 2 hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: iha