Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslar ilgi görürken, Çini İşlemeciliği Kursu’na da 32 ursiyer katıldı. Ezgi Demir’in eğitmenliğini yaptığı kursta üretilenlerin yılsonunda sergileneceği açıklandı.

Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sezonda açtığı kurs sayısı 200’e yaklaşırken, Geleneksel Türk Sanatlarından olan Çini İşlemeciliği Kursu da ilgi gördü. Haftanın 5 günü düzenlenen kursun sezon sonuna kadar devam edeceğini anlatan çini öğretmeni Ezgi Demir, ”Kursumuz ilgi gördü. Haftanın 5 günü çalışarak güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Yılsonunda sergi açmayı planlıyoruz” dedi. Öte yandan, kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs öğretmeni Ezgi Demir’e teşekkür ederken, kursiyerlere başarı diledi.