Burhaniye ilçesinde, Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği konulu münazara yarışmaları sonuçlandı. Yarışmalar büyük heyecana sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri kapsamında düzenlenen münazara yarışmaları tamamlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Ocak ayı temasının İklim Değişikliği olarak belirlenirken, öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak, düşüncelerini bilimsel temellere dayalı olarak ifade edebilmeleri için yarışmalar düzenlendi. Eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla, Ortaokullar ve Liseler arası İklim Münazaraları gerçekleştirilen final münazaraları ile tamamlandı. İlçedeki liseler arası münazaralarında finalde yarıştığı Kuvayı Milliye Fen Lisesi'ni eleyen Celal Toraman Anadolu Lisesi ilçe birincisi olurken, Ortaokullar arası iklim münazaralarında ise Hacı Mehmet Feyzi Köylü İmam Hatip Ortaokulu'nu eleyen Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu ilçe birinci oldu. İlçe birincisi olan okullarımızın tebrik eder bölge yarışmalarında başarılar dileriz' sözlerine yer verildi.