Programla ilgili açıklamayı Okul Aile Birliği Başkanı Halide İkbal Adaş yaptı. Adaş, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, öğrencilerin bu bilinçle yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Adaş konuşmasında, 'Birlik ve beraberlik içinde karşıladığımız Ramazan ayının başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Burhaniye'de eğitim kurumlarında yapılan bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmaya katkı sunduğu ifade edildi. Ramazan ayının ilçeye, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA