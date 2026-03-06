Bu anlamlı turnuva, 8 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Maçlar her akşam 22:15 - 24:00 saatleri arasında oynanarak, iftar sonrası hem sporculara hem de seyircilere keyifli anlar yaşatıyor. Turnuvanın onursal başkanı Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla ve etkinliğin en büyük destekçisi Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan'ın öncülüğünde ve emeğiyle düzenlenen organizasyon, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirirken, '4'ten 84'e' felsefesiyle sporu her kesime ulaştırıyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, 'Sahada dostça rekabet eden takımlar, tribünlerde Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşıyor. Bu sayede Burhaniye, sporun birleştirici ve sağlıklı yaşamı teşvik eden gücünü bir kez daha hissediyor. Tüm katılan kurumlarımıza başarılar diliyor, mücadele eden sporcularımıza sağlık ve afiyet temenni ediyoruz' sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA