Burhaniye ilçesinde, şehit İlyas Arslan’ın adı Halk Eğitim Merkezinde yaşatılıyor. Şehit Arslan için adının verildiği Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan köşe ilgi gördü.

Mardin’inin Nusaybin ilçesinde 1 Nisan 1988 de teröristlerle girdiği çatışma da şehit düşen Kıdemli Başçavuş İlyas Arslan’ın adı geçtiğimiz yıllarda Burhaniye Halk Eğitim Merkezine verildi. Arslan için hazırlanan köşe de, şehidin fotoğrafı ile bayrak ve şehidin özgeçmişi yer aldı. Edremitli olan şehit Arslan’a ait köşenin ilgi gördüğünü anlatan İsmail Çakır, şehitlerin unutulmayacağını söyledi.