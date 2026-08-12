Burhaniye'de Atatürk Spor Salonunda, okulların tatili ile başlayan Yaz Spor Okulları devam ediyor. Yaz Spor Okullarının birinci bölümünden yaklaşık 800 öğrenci yararlanırken, 10 Ağustos da başlayan ikinci bölümüne de 730 öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz Spor Okullarının okulların açılışına kadar devam edeceğini kaydeden Burhaniye Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, çocukları teknoloji bağımlığından uzak tutmak istediklerini söyledi. Yaz Spor Okullarında ikinci dönemin başladığını kaydeden İlçe Genlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, 'Bu yıl Yaz Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Yaz Spor Okullarımızda birinci dönemde yaklaşık 800'e yakın öğrencimize hizmet vermiş olduk. Birinci dönemin bitmesi ile birlikte ikinci dönem 10 Ağustos'ta başlamış oldu. İkinci dönemde yaklaşık 730'a yakın öğrencimizin kayıt kabul işlemlerini yaptık ve basketboldan, voleybola, masa tenisinden jimnastiğek, judoya kadar değişik branşlarında onları yaklaşık 6 hafta boyunca eğitime tabi tutacağız. Amacımız, çocuklarımızı günümüzde özellikle yoğun bombardımana tabi tutulduğu teknoloji bağımlılığından biraz olsun uzak tutmak. Ve en az bir spor branşı ile ilgilenmesini sağlamaktır' diye konuştu

Kaynak: İHA