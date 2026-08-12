Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen müze, Kocaeli Stadyumu içerisindeki 600 metrekarelik alanda yer alıyor. Konsept ve sergileme kurgusu uzman ekiplerce tasarlanan müzenin inşa düzenlemeleri ve teknik uygulamaları, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Kocaelispor Müzesi'nin kuruluş sürecinde kulübe gönül veren bağışçıların katkılarıyla toplam bin 17 envanter bir araya getirildi. Müze koleksiyonunda kitaplar, dergiler, gazete arşivleri ile kulübe, futbolculara, üyelere ve taraftarlara ait hatıra eşyalarının da aralarında bulunduğu 30 farklı kategoride obje ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müze, Kocaelispor'un kuruluşundan günümüze uzanan hikayesini kronolojik anlatımla sunan 10 tematik bölümden oluşuyor. Kulübün gelişim süreci, unutulmaz dönemleri, tarihi belgeleri ve yıllar içinde oluşan kurumsal kimliği, ziyaretçileri geçmişten bugüne uzanan yolculuğa çıkarıyor.