19. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde gelenekselleşen “Yöresel Yemek Yarışması” için başvurular devam ediyor.

Geleneksel mirasın genç kuşaklara tanıtılması ve yöresel yemek kültürünün nesillerce aktarılması açısından büyük önem taşıyan, Burhaniye Belediyesi tarafından Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen “Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması” bu yıl da 27 Ocak Cumartesi günü Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Burhaniye’ye özgü sebze ve bitkilerin de olduğu lezzetlerin yarışacağı yarışma; yöresel yemekler, hamur işleri, tatlılar olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, Burhaniye Belediye Hizmet Binası-Halk Masası’ndan form doldurarak başvuru yaparak, yarışma günü hazırladıkları yemeklerle alanında uzman bir ekipten oluşan jürinin karşısına çıkaracak.