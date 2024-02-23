Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Yıldızlar Tekvando Teşvik Müsabakalarına katılan Burhaniyeli sporcular 5 madalya ile döndü. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporcular emeklerinin karşılığını almaya başladılar.

Antrenörlüğünü Yaşar Naz Güven’in yaptığı Tekvandocular Balıkesir’de yapılan müsabakalara yıldızlar kategorisinde 7 sporcu ile katılıp 5 madalya ile müsabakaları tamamladı. Turnuva dönüşü sporcuları ve antrenör Yaşar Naz Güven’i kabul eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, “Kendileriyle gurur duyuyorum. Başarılarıyla kuruma ve ilçemize mutluluk verdiler. Yaşamları boyunca sporu mutlaka günlük zaman dilimlerinin bir köşesine oturtmalarını istiyorum. Düzenli ve disiplinli hareketler insanın sağlıklı ve kaliteli yaşamının sebebidir. Tüm Burhaniyelileri spor yapmak üzere Atatürk Spor Salonunu bekliyoruz” dedi.