BURKENT AŞ ‘DEN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ

Aşağıda bilgileri verilen (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri yazılı olan taşınmazların Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi “Kapalı Teklif Usulü” (Artırım) ile ihaleye konulmuştur.

Mahalle Niteliği Ada

No Parsel No Arsa Alanı (m²) İnşaat Alanı (m²) Yapı Yaklaşık Maliyeti TL Geçici Teminat Tutarı TL İhale Tarihi ve Saati Camiikebir Ticaret 1001 3 ve 4 3.671,80 7331,89 136.975.619,00

5.073.737,40 TL

10/12/2025

11:00 Muradiye Otobüs Terminali 83 69 2.246,37 456,88 10.034.115,20 Örnekköy Hizmet Binası - 86 - 1065,00 22.114.845,68 TOPLAM 169.124.579,88

İli İlçesi Mahalle Ada No Parsel No Arsa Alanı (m²) Bursa Orhangazi Camiikebir 1002 1 1.850,64

Yüklenici,

Muradiye Mahallesi 83 Ada 69 Parselde Otobüs Terminali,Örnekköy Mahallesi 86 Parselde Hizmet Binası,

Camiikebir Mahallesi 1001 Ada 3 ve 4 Parselde Ticaret Alanları imalatlarını İdare adına gerçekleştirecektir.

Bu imalatların karşılığında; Camiikebir Mahallesi 1001 Ada 3 ve 4 numaralı parsellerde yer alan Orhangazi Yaşam ve Rekreasyon Alanı içerisindeki ticari birimler ile çeşitli nitelikte arsa ve dükkanlar, Yüklenici ile İdare arasında paylaşıma konu olacaktır.

Yüklenici, ticari alanların toplam emsal alanı üzerinden, ihalede belirlenen emsal m² ve değer oranına göre hesaplanacak bağımsız bölümleri İdare adına devretmeyi kabul eder.

İdare’nin payı ticari dükkanların asgari %45, Yüklenicinin payı ise ticari dükkanların azami %55’i ve 1002/1 arsa olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60- altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:1/5-0 (Merinos Kongre Kültür Merkezi) Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Burkent Toplantı Odasında yapılacaktır.

Şartnameleri BURKENT AŞ. Satınalma/İhale Biriminden her bir ihale için 10.000,00TL (OnbinTL) bedel karşılığı temin edilebilir.

Dosya Bedeli ve Geçici Teminat Banka Havalesi için;

BURKENT Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VAKIF BANK / BURSA ŞUBESİ / IBAN:TR32 0001 5001 5800 7313 1010 63

İHALELERE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GIREBILME ŞARTLARI):

3.2.Tüzel kişiler için:

3.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

3.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri fotokopisi (aslı idarece görülmüş) ve ticaret sicil gazetesi

3.2.3.İhaleye katılanın vekaleten katılması halinde vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,(aslı idarece görülmüş)

3.2.4.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

3.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

3.2.6.Yasaklı olmadığına dair taahhütname. Ortak girişimlerde, taahhütnameyi her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir.

3.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya ihalenin yapılacağı tarihe kadar geçerli teminat mektubu aslı,

3.2.8.Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

3.2.9. Teklif Mektubu

3.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (10.000,00.-TL varsa vergiler dahil)

3.4.Müteahhitlik Yetki Belgesi (YAMBİS) F Sınıfı,

3.5.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- Keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere BANKA REFERANS MEKTUBU ve teyid yazısı,

3.6.- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

3.7. İş hacmini gösteren belgeler

3.8.Ortak Girişimler İçin:

Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ihaleye katılabilme şartlarında istenilen belgelerin (iş deneyim belgeleri ile ilgili madde hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklardan herhangi biri tarafından sunulması zorunludur. Geçici Teminat Mektubu Ortak Girişim ortakları tarafından müştereken sunulabilir. İş deneyim belgeleri ile ilgili hususlar ve niteliklerin tamamını, herhangi bir ortağın karşılaması yeterlidir.

4.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 11.00’a kadar Burkent AŞ. Ihale Birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.