Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Gençler A/B ve Yıldızlar kategorileri spor tırmanış müsabakaları 7 Mart Cumartesi günü Gürsu Sporcu Fabrikası tırmanma duvarında yapıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü, yarışmalara 18 sporcuyla katıldı. Müsabakalarda başarılarıyla dikkat çeken İnegöllü sporcular, 14 madalya kazanarak adeta rakipsiziz mesajı verdi.

İNEGÖL BELEDİYESPOR’UN DERECEYE GİREN SPORCULARI

Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği spor tırmanış müsabakalarında Genç A kategorisinde Bilal Eltutan 1’inci oldu. Aynı kategoride Sefa Yaman 2’nciliği elde etti. Genç A kızlar kategorisinde ise Nazlısu Başkurt 1’inci, Sıla Berksoy 2’nci, Çağla Ağalar ise 3’üncü oldu. Genç B kategorisinde de Hilal Süngü 1’inci, Cansu Karabacak 2’nci, İnci Su Ertuğrul 3’üncü olmayı başardı. Yıldızlar kategorisinde Muhammed Furkan Yurttutan 1’incilik ipini göğüsledi. Aynı kategoriyi Melik Kutay Bozyiğit 2’nci, Buğra Miraç Süsveren ise 3’üncü tamamladı. Yıldız kızlar kategorisinde Lara Güneş Demir 1’inci olurken, Ervanur Palabıyık 2’nci, Mina Cirit 3’üncü olarak yarışmayı tamamladı.

18 SPORCUDAN 14’Ü MADALYA İLE DÖNDÜ

İnegöl Belediye Spor Kulübünün 18 sporcuyla katıldığı spor tırmanış müsabakalarından 14 madalya ile dönen başarılı sporcular, müsabakalardaki rakiplerinin de takdirini kazandı. Pek çok kategoride alınan sonuçlarla İnegöl Belediyespor’un başarılı sporcuları 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülüğü kendi aralarında paylaşarak adeta birbirleriyle yarıştılar.