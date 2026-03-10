İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın personellerini unutmadı. 8 Mart’ın Pazar gününe gelmesi nedeniyle, 9 Mart Pazartesi günü sabahı yapılan kadınlar günü buluşmasında, 126 personele hediye takdimi gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi çok amaçlı salonunda yapılan organizasyonda, kadın personellerin gününü kutlayan Başkan Taban yaptığı konuşmada ise şu ifadelere yer verdi: “Özel günler içerisinde hem hatırlamak hem hatırlanmak ikisi de çok güzel duygular. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlar Günü geçmişine de baktığımızda daha çok emek veren, çalışan kadınlar üzerinden oluşmuş bir gün. Ama tabi biz tüm hanımefendilerin bu güzel gününü kutluyoruz.”

GÜÇLÜ BİR TOPLUM KADINLA BAŞLAR

“Bir toplum güçlü bir toplum olacaksa, bu kadınla başlıyor. Ailede de böyle, işletmede de böyle, devlet yönetiminde de böyle… Kadınların bu anlamdaki desteği ve katkısı yadsınamaz. Kadının hayattaki rolü de kıymetli. Anne, eş, çalışan, bazen kardeş… Her bulunduğu rolde de oraya değer katan, anlam katan durumda kadın. Dolayısıyla iyi ki varsınız diyorum. İnegöl Belediyesi bünyesinde de 126 kadın çalışma arkadaşımız var.”

“Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. Çünkü iyi bir ekibimiz var ve her geçen gün daha iyi olma yolunda ilerliyoruz. Sorunlarını gören, problemlerini tespit edip bunları aşmaya çalışan bir yapıda çalışıyoruz. Yenilikleri ve fırsatları da takip ediyoruz. Çünkü artık dünyada hiçbir şey yerinde durmuyor. Ben her birinize bugüne kadar verdiğiniz katkı ve destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar kadınlar gününüzü kutluyorum.”

Konuşma sonrası Başkan Taban kadın çalışanlara günün anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.