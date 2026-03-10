Ticaret Bakanlığı, çevrim içi yemek siparişi hizmetlerinde restoranlardan alınan ücretlerin daha açık şekilde gösterilmesi için yeni bir düzenleme hazırladı. Yapılan düzenleme ile birlikte platformlarda uygulanan ve çoğu zaman net biçimde belirtilmeyen “gizli ücret” uygulamasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yeni kurala göre yemek siparişi platformları, restoranlardan tahsil ettikleri komisyon, kurye bedeli, reklam ücreti ve görünürlük gibi tüm kesinti kalemlerini satıcı panellerinde ayrıntılı biçimde göstermekle yükümlü olacak. Ayrıca tüketiciler de sipariş verirken ödedikleri toplam tutarın hangi kalemlerden oluştuğunu açık şekilde görebilecek.

Son yıllarda çevrim içi yemek siparişi platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte restoranlardan alınan komisyon oranları, reklam ücretleri, kampanya katılım bedelleri ve kurye hizmeti maliyetleriyle ilgili şikayetler artış göstermişti. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurularda özellikle yüksek komisyon oranları ve karmaşık ücretlendirme sisteminin yeterince şeffaf olmaması dikkat çekmişti.

Bakanlık, söz konusu düzenlemeyi Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hayata geçirdi.

Keyfi ücret talep edilemeyecek

Yeni düzenleme ile birlikte platformların restoranlardan “asli hizmetler” kapsamında ek ücret talep etmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre elektronik ortamda siparişin alınması ve iletilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile siparişin takip edilmesine yönelik hizmetler için restoranlardan ayrıca bir ücret alınamayacak.

Düzenleme kapsamında komisyon hesaplama yönteminde de değişiklik yapıldı. Yeni kurala göre herhangi bir indirim uygulanmadığı durumlarda platformların alacağı komisyon, ürünün liste fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Restoranın ürün üzerinde indirim uygulaması halinde ise komisyon tutarı, müşterinin ödediği gerçek fiyat dikkate alınarak belirlenecek.

Ticaret Bakanlığı, çevrim içi yemek siparişi platformlarının yeni kurallara uyum sağlaması için 1 Nisan’a kadar süre verdi.