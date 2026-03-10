Adile Naşit Tiyatrosu'nda çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Hacivat ve Karagöz', 'Ateş ve Su' ile 'Geppetto', 'Kutup Masalı', 'Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali', 'Kraliçe Maya Müzikali' ve 'Bir Kavanoz Macera' ve 'Kukla Gösterisi'nin ardından Klementin Çocuk Tiyatrosu'nu sahneye taşıdı. Parkta oyun oynayan çocukların unuttukları bir oyuncağın başından geçenleri konu alan oyun büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

Kültür sanatla büyüyorlar

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.