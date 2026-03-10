İnegöl’de Ramazan ayının manevi atmosferi, düzenlenen kültürel ve eğlenceli etkinliklerle ilçe genelinde yaşatılmaya devam ediyor. Bir yandan iftar ve teravih buluşmaları, diğer yandan İnegöl Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan programlar kapsamında hafta sonları gündüz çocuklara yönelik şenlikler düzenlenirken, Cuma akşamları da geleneksel gösteriler vatandaşlarla buluşuyor.

RAMAZAN ŞENLİKLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Hafta sonları farklı mahallelerde gerçekleştirilen Ramazan Çocuk Şenlikleri, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. Her Cumartesi ve Pazar günü iftar öncesinde yapılan etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de Ramazan’ın coşkusunu doyasıya yaşıyor. Bu hafta sonu şenliklerin adresi Cumartesi günü Tahtaköprü Mahallesi, Pazar günü ise Akhisar Mahallesi oldu.

Yüzlerce çocuğun katıldığı programlarda; Ayağını Yerden Kes, Huniye Halka Geçirme, Taş Kağıt Makas ve Pinpon Topu ile Basket gibi birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Eğlenceli parkurlarda ter döken çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik alanları renkli görüntülere sahne oldu. Anne babaların da katıldığı yarışmalarda vatandaşlar unutulmaz anılar biriktirdi.

ESKİ RAMAZANLARI YAŞATAN PROGRAMLAR

Ramazan akşamlarında ise geleneksel kültürün önemli unsurları vatandaşlarla buluşuyor. Cuma akşamları teravih namazının ardından saat 21.30’da Heykel Meydanı’nda sahnelenen orta oyunu gösterileri, eski ramazanları günümüze taşıyor.

Geçtiğimiz Cuma akşamı “Karagöz’ün Rüyası” gölge oyunu heykel meydanında vatandaşlarla buluştu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sunulan oyun, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocuklardan yetişkinlere kadar yüzlerce vatandaşın takip ettiği gösteride, kahkahalar meydanı doldurdu.