Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine yeni bir özellik ekledi. “İlacım Nerede?” adı verilen bu özellikle birlikte kullanıcılar, reçetelerinde bulunan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu hızlı bir şekilde görebilecek.

Elde edilen bilgilere göre, e-Nabız hesabı bulunan vatandaşlar yeni sistem sayesinde ilaç ararken zaman kaybetmeden reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca öğrenebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte hastalar, sistemde kayıtlı ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu ilçe bilgisi üzerinden sorgulayabilecek.

Eczaneye ulaşım da kolaylaşacak

“İlacım Nerede?” özelliği sayesinde kullanıcılar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri “nöbetçi eczane” filtresi ile de arayabilecek. Böylece mesai saatlerinde eczaneye gidemeyen ancak reçetesi bulunan vatandaşlar, nöbetçi eczaneler üzerinden ilaçlarına daha hızlı ulaşabilecek.

Ayrıca sistem, seçilen eczaneye ulaşımı da kolaylaştıracak. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve kullanıcılar en kısa rota ile eczaneye yönlendirilebilecek.

Eczaneye gitmeden önce hatırlatma mesajı gönderilecek

“İlacım Nerede?” sekmesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme mesajı da yer alıyor.

İlacın bulunduğu eczanenin konumunun gösterildiği ekranda, stok bilgilerinin bir gün önceki verilere dayanarak güncellendiği bilgisi yer alıyor. Bu süre içinde ilacın başka bir hastaya verilmiş olabileceği ihtimali bulunduğundan, vatandaşlara eczanelere gitmeden önce telefonla stok durumunu doğrulamaları tavsiye ediliyor.

Uygulamada ayrıca verilerin doğruluğunu artırmayı amaçlayan bir geri bildirim bölümü de bulunuyor.

Kullanıcılar, ilaç stok durumu, eczanelerin adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ile harita konumunun doğruluğu gibi konularda uygulama üzerinden değerlendirme yapabilecek. Böylece sistemde yer alan bilgilerin daha doğru ve güncel tutulması hedefleniyor.