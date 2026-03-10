İnegöl’de Ramazan ayının huzur ve bereketi, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programlarla tüm şehri sarıyor. İftarlar, teravihler ve ramazan ayının ruhunu yaşatan kültürel etkinliklerle dolu dolu geçen ramazan ayında 13 gece 13 farklı camide yapılan teravih programlarıyla da birbirinden değerli hafızlar ilçe halkıyla buluşuyor. Teravih programlarında namaz öncesi ramazan ayının manevi atmosferi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasidelerle yaşatılıyor. Bu kapsamda Pazartesi akşamı Kurra Hafız Metin Çakar, Hacı Yusuf Şahin Camisinde İnegöllülerle buluştu.

Kurra Hafız Metin Çakar, teravih öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan ayetler ve yapılan dualar camiyi dolduran cemaatin gönüllerine dokunurken, Ramazan ayının manevi iklimi hep birlikte hissedildi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticilerin de katıldığı teravih programı çıkışında vatandaşlara helva ikramları yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

ÇOCUKLAR RENK KATTI

Teravih namazı için camiye gelen çocuklar, namaz sonrası Hafız Metin Çakar ve protokol üyeleriyle cami içerisinde söyledikleri ilahilerle geceye renk kattılar.

TERAVİH PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayında geriye kalan teravih programları şöyle: 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.