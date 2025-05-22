T.C.

BURSA

15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Esas No: 2024/489 Karar No: 2024/626

Mahkememizin 11/12/2024 tarih ve 2024/489 Esas, 2024/626 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan İbrahim ve Şayende oğlu, 1985 doğ. Selçuk GÜZEL hakkında, mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın yokluğunda verilen karar sanığın beyan adresine ve son UYAP kayıt adresine tebliğ edilmesine rağmen tüm tebligatlar iade dönmüştür. Sanığın dosyada belirtilen cep telefonları kullanılmamakta olup, emniyet adres araştırması olumsuz dönmüştür.Mernis adresi de bulunmamaktadır. Yapılan tüm araştırmalara rağme adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 hafta süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

