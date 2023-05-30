Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa ekonomisinin kapsamlı saha araştırması olan "Bursa 250 Büyük Firma Araştırması" için başvuruları 9 Haziran'a kadar alacak.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 1997 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması” başvuruları başladı. Bursa ekonomisine ilişkin önemli bir referans niteliği taşıyan araştırmaya katılmak isteyen firmalar 9 Haziran Cuma gününe kadar online olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

BTSO, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022 yılı hazırlıklarına başladı. 25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması, firmaların 2022 yılı performanslarını ortaya koyacak.

Araştırmaya katılabilme alt sınırı net üretimden satışlarda 120 milyon TL olarak belirlenirken, firmalar www.ilk250.org.tr internet adresinde yer alan anket formunu kendilerine verilen kurum numarası ve şifre ile doldurarak başvuru yapabiliyor.

Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2022 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını [email protected] adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor.

Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 9 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.