T.C.

BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ

2022/663 Esas

İLAN

Davacı AHMET NASSAR ile Davalı İMAN NASSAR arasında mahkememizde görülmekte olanboşanmadavası nedeniyle;

Mahmut ve Fatıma kızı, 02/01/1992 doğumlu, Suriye uyruklu davalı IMAN NASSAR'a tebligat yapılamadığından, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm de verilebileceği" ayrıca duruşmanın 21/11/2023 günü saat 09:35'de yapılacağı hususları ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.