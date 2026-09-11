Bunlar da ilginizi çekebilir

Gün boyunca yapılan görüşmelerin ardından sarı-lacivertli kulüpten İsmail Kartal'ın durumuyla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.