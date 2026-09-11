Vincenzo Italiano yönetiminde sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u yenen, ikinci karşılaşmada Alanyaspor'a mağlup olan, üçüncü haftada Çorum Futbol Kulübü'nü farklı geçen ve sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi kayıpsız geçen siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor galibiyetiyle serisini sürdürdü ve puanını 12'ye yükseltti. Ligin yeni takımlarından Erzurumspor FK ise 5 maç sonunda 4 puanda kaldı.

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor Futbol Kulübü'nü Tüpraş Park'ta ağırladı.

KARTAL FARKLI KAZANDI

Tüpraş Park'ta oynanan mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 81. dakikada İlhan Fakılı kaydetti.

TROSSARD BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Erzurumspor karşısında attı. Kartal'ın bir diğer yeni transferi İlhan Fakılı ise takımındaki ikinci golünü kaydetti. Fakılı'nın 2 gol ve 1 asisti bulunuyor.

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe maçlarının ardından Erzurumspor'u da mağlup eden Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, ligde puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

BEŞİKTAŞ'IN ERZURUMSPOR'A KARŞI 4. GALİBİYETİ

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor ile oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederken, İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise Erzurumspor'u İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 4-2 mağlup etti.

BİR SONRAKİ RAKİP MARSİLYA

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında ağırlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ise ligde Samsunspor'u konuk edecek.