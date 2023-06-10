T.C.

BURSA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/350 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Bursa 5. Noterliği 09/01/2023 tarih 2023/10 sayılı ihbar müzekkeresi ile 29101338928 T.C kimlik numaralı muris Kadri Civelekler'in 06/10/2020 tarih ve 11451 yevmiye numarası ile vasiyetname bıraktığı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge mah/köy'de nüfusa kayıtlı, Esat ve Hüsniye'den olma, 01/07/1931 doğumlu, 29098339014T.C kimlik numaralı mirasçı NECATİ CİVELEKLER'in sağ olup olmadığı bilinmediği, mernis adresinin boş olduğu, yapılan araştırmalarda da başkaca bir adresi belirlenemediğinden; mirasçı NECATİ CİVELEKLER'in duruşmanın bırakıldığı, 04/10/2023 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması, hazır bulunamayacak ise Mahkememize hitaben vasiyetnameye karşı bir diyeceği olup olmadığı hususunda yazılı beyanda bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği ve murisin bırakmış olduğu vasiyetnamenin mahkememizce AÇILIP OKUNACAĞI hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.