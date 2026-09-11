Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Y. (25) yönetimindeki 16 KPZ 68 plakalı traktör, aynı istikamette seyir halindeki Nisa Nur E. (19) yönetimindeki 16 ATA 23 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu. Kazada traktörün kasasında bulunan Halil D. (17), çarpmanın etkisiyle traktörden düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Nisa Nur E. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin traktöre arkadan çarpması ve ardından kontrolden çıkarak ağaçlık alana savrulması yer aldı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE KÖFTECİDEN

Kazayı gören çevredeki bir köfte işletmesinin sahibi, yaralıların yardımına koşarak sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.