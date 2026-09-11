Kaza, Huzur Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. (56) yönetimindeki 16 S 6299 plakalı servis aracı, karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Hilele El C.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuğun sol bacağında kırık meydana geldi.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ