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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Huzur Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. (56) yönetimindeki 16 S 6299 plakalı servis aracı, karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Hilele El C.’ye çarptı.

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