Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9 katlı apartmanda görevli bir kişi, asansörde mahsur kalan çocukları kurtarmak için müdahalede bulundu. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle apartman görevlisi arada sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, apartman görevlisinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asansör ile kat arasında sıkışan adam, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayatını kaybeden apartman görevlisinin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından cenaze aracına taşındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattığı öğrenildi.