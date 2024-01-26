Bursa Ağır Vasıta, ’Yılın Bayisi’, ’Yılın Satış Müdürü’, ’Yılın Yedek Parça Müdürü’ ve ’Yılın Servis Kabulü’ ödüllerinin sahibi oldu.

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Bu ödüller, sadece bir firma için değil, bir ekibin ve bir ailenin ortak başarısıdır. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi, yıllardır takip eden bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu ödüller, bize bu yolda doğru adımlar attığımızı ve müşterilerimizin bizimle olan memnuniyetini taçlandırdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Uğur, özellikle müşteri memnuniyetinin firma kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve bu beklentilere en iyi şekilde cevap vermek, bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Bu ödüller, bu prensiplere sadık kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüllerin asıl sahibi, tercihlerini bizlerden yana kullanan müşterilerimizdir. Firma olarak, 2024 yılında da müşterilerine Bursa ve Mersin lokasyonunda aynı çalışma azmi ve özverisi ile hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Uğur, ödüllerin ekibin birlikte yürüdüğü bir yolda elde edildiğini belirterek, "Birlikte çalışmak, güvenmek ve birbirimize destek olmak, firmamızın temel değerlerindendir. Almış olduğumuz tüm bu ödüller, bu değerlerimizin bir sonucudur. Bu ödülleri kazanmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve paydaşlarımı yürekten tebrik ediyorum" diyerek ekibine olan minnettarlığını ifade etti.

Son olarak DAF Türkiye ekibine teşekkür eden Uğur, "DAF Türkiye’nin bize bu ödülleri layık görmesi, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Bu ödüllerle birlikte gelen sorumluluğun bilincindeyiz ve daha nice başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Bu ödüller sadece bir dönemin değil, bizim için yeni bir başlangıcın da habercisidir" şeklinde konuştu.

Ödül törenine DAF Türkiye Genel Müdürü Atilla Kaya, Satış Direktörü Mert Ersoylu, Avrupa Satış Direktörü Michiel Kuijs, Bayi Geliştirme Müdürü Gijs Crooijmans, Yedek Parça Geliştirme Müdürü Roald van de Meerakker, SSH Müdürü Bahadır Tuncer, Yedek Parça Müdürü Gülten Kuram, Yedek Parça Sorumlusu Erdal Tuna, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, SSH Direktörü Suat Durmaz, Satış Müdürü Fahri Bayram, Servis Müdürü Ahmet Emrem ve çalışanlar katıldı.