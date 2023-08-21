Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını bir adım daha ileri taşıdı. Gece boyunca süren bu çabalar sayesinde Ankara istikametindeki Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arası, daha konforlu bir yol haline getirildi.

Bursa'nın ulaşım zorluklarına çözüm sunma hedefiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu taşıma gibi çeşitli yatırımlarla bu amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ayrıca, ilçelerdeki mevcut yolların sağlıklı hale getirilmesi amacıyla asfalt yenileme çalışmalarını da hızlandırdı. Bu çalışmaların trafiği etkilememesi adına, ana arterlerdeki işler gece boyunca devam ettiriliyor.

Doğu-batı aksında önemli bir rol üstlenen Bursa-Ankara karayolu da gece boyunca yürütülen çalışmalarla adım adım yenileniyor. Daha önce Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasını çift yönlü olarak ve Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını gidiş istikametinde yenileyen ekipler, şimdi de Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasının geliş istikametini tamamladı.

Çalışmalar, Cuma gece saatlerinde yolun trafiğe kapatılmasıyla başladı. Hat üzerinde freze çalışmaları gerçekleştirildi ve trafiğin akışı Cumartesi sabahı tekrar sağlandı. Asfaltlama işlemleri ise Cumartesi gece yarısından sonra başladı. Bu yoğun çabalar neticesinde, asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personelinin hummalı çabalarıyla yol Pazar sabahının ilk saatlerinde trafiğe açıldı. Çalışma kapsamında, Bursa geliş istikametinde bulunan Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasındaki 1200 metre uzunluğundaki yol, 2000 ton asfalt kaplama ile daha konforlu bir hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut yolların güçlendirilmesine yönelik yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, Bursa-Ankara Karayolu'nun da önemli bir odak noktası olduğunu belirtti. Sadece bu yılın ilk 7 ayında 17 ilçede 280 bin ton sıcak asfalt kaplama gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa-Ankara yolunu da aşamalı bir şekilde yeniliyoruz. Ana arterlerdeki trafiği aksatmadan, ekiplerimiz gece mesailerini sürdürüyorlar. Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları arasını ve Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını Ankara istikametinde yeniledik. Şimdi sırada Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası var. Şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir hale getirme çabalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.