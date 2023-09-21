Bursa'da içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu olumlu gelişme, Bursa'da içme suyu konusunda oluşan endişeleri azaltıyor. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşları su tasarrufu yapmaya devam etmeleri konusunda uyararak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları sayesinde yüzde 20'ler seviyesine düşen içme suyu kayıp kaçak oranı, Türkiye'de bir örnek teşkil ediyor. Bursa'da mevcut su rezerviyle 2023 yılının sonuna kadar içme suyu ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılanması hedefleniyor.

Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak yüzde 49'a yükselirken, Nilüfer Barajı'nda da benzer bir artış görüldü. Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 49 iken bu yıl yüzde 65'e çıktı.

Başkan Aktaş, sonbahar yağışlarının ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte barajlardaki su seviyelerinin daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti. Şu an itibarıyla Bursa'da su temini konusunda endişe yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Doluluk oranları, bu yıl içerisinde Bursa'yı bekleyen herhangi bir susuzluk tehlikesinin yaşanma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Şu an itibarıyla normal şartlarda toplam su rezervimiz, içme suyu ihtiyacımızı yıl sonuna kadar karşılayacak düzeyde. Ancak barajlardaki su seviyelerinin yeterli miktarlarda olmasına rağmen, su tasarrufunu elden bırakmayalım" dedi.